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  4. Aşk-ı Memnu Müge Anlı'da gerçek oldu! İzleyiciler şaşkına döndü

Aşk-ı Memnu Müge Anlı'da gerçek oldu! İzleyiciler şaşkına döndü

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu dizisini aratmayan olayda yeni gelişmeler yaşandı. Eşinin yeğeniyle kaçan kadın, canlı yayında kocasıyla yüzleşti.

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