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  4. Asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü

Asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde kavga çıktı. Silahların çekildiği olayda 2 kişi yaralandı.

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