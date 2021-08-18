Anasayfa Video Galeriler Gündem Asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü Asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü 18 Ağustos 2021 Çarşamba Saat: 15:10 Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde kavga çıktı. Silahların çekildiği olayda 2 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/611cf8d10ceb4c69bc117f83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Haiti depreminde ölü sayısı yükseliyor Belediye başkanının oğlu, yıkılan restoranın yerine yenisini yaptı Afganistan'da bayrak protestosu: Ölü ve yaralılar var Bilim Kurulu üyesinden itiraf gibi ''Sinovac'' açıklaması NATO'ya yalvaran Afgan gazeteci: İki defa kırbaçlandım Afganistan’dan uçağın kanadına tutunarak kaçmaya çalışan kişinin cansız bedeni görüntülendi Afgan gazeteci gözyaşlarına boğuldu: Bayrağımı indirdiler Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması Fotoğraflar Türkiye'den! Yaz günü kent beyaza büründü