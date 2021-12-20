Anasayfa Video Galeriler Gündem Asker eğlencesinde yine aynı görüntüler Asker eğlencesinde yine aynı görüntüler 20 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 13:42 Bursa’da asker eğlencesi konvoyunda, trafiği tehlikeye düşüren ve ana caddelerde trafiği keserek oyun oynayan kişiler büyük tepki topladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c05e0e7aa2e6501826a7e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TV8'de 2. Sayfa canlı yayınında astrolog Dinçer Güner'den sandal küfür Sabah yazarı ''AK Parti'de istifalar var, erken seçim geliyor'' dedi ''2027 yılında yaşıyorum'' diyen zaman yolcusu herkesi şaşırttı Seyir halindeki otomobil kaynar su çukuruna düştü Bursa'da dehşet! Eşini uykusunda öldürdü İstanbul'da pes dedirten hırsızlık İSKİ açıkladı: 'Deponuz ve tesisatınız temizse musluk suyunu rahatça içebilirsiniz'' Van'ın ilk kez çığ haritası çıkarıldı Uzaya giden iş insanı Dünya'ya geri döndü