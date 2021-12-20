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Asker eğlencesinde yine aynı görüntüler

Bursa’da asker eğlencesi konvoyunda, trafiği tehlikeye düşüren ve ana caddelerde trafiği keserek oyun oynayan kişiler büyük tepki topladı.

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