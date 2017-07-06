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  3. 06 Temmuz 2017 22:45

Asker kardeşleri ölüm ayırdı

Muğla’nın Akyaka ilçesinden serinlemek için girdikleri suda akıntıya kapılan asker kardeşlerden biri boğulurken, diğerinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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