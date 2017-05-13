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  3. 13 Mayıs 2017 17:15

Asker kızlarından gurur duyulacak proje

Babaları asker olarak görev yapan 2 lise öğrencisi, daha fazla şehit haberi gelmemsi için bir proje geliştirdi. Proje ile bomba imha uzmanlarının temas kurmadan bombayı uzaktan imha etmelerini amaçladı.

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Venedik Alışveriş Karnavalı şovla başladı
Venedik Alışveriş Karnavalı şovla başladı
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'Eğitimde Türkiye'nin 100 yıllık planlaması olmalı'
'Eğitimde Türkiye'nin 100 yıllık planlaması olmalı'
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Survivor değil Vanvivor
Survivor değil Vanvivor
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Kütüphanesiz beldeye Otobüs Kütüphane
Kütüphanesiz beldeye Otobüs Kütüphane
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Metroya anne eli değerse
Metroya anne eli değerse
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Şehit oğlunun sünnet düğünü için bin araçlık konvoy
Şehit oğlunun sünnet düğünü için bin araçlık konvoy