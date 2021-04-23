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  4. Asker uğurlama konvoyunda havaya açılan ateş pahalı patladı

Asker uğurlama konvoyunda havaya açılan ateş pahalı patladı

Antalya’da asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açan iki kişiye 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

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