Anasayfa Video Galeriler Gündem Asker uğurlama konvoyunda havaya açılan ateş pahalı patladı Asker uğurlama konvoyunda havaya açılan ateş pahalı patladı 23 Nisan 2021 Cuma Saat: 22:10 Antalya’da asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açan iki kişiye 6 bin 300 lira para cezası uygulandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60831bc1b3434922a07d0fc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gaziantep'te doğalgaz bomba gibi patladı! Koyun otlatan çocuğun duygulandıran bayrak hassasiyeti CHP Lideri Kılıçdaroğlu ''zaman kapsülü'' projesini video ile duyurdu ''Yüksek sesle konuşma'' kavgası: 2 ölü, 3 yaralı Kripto para vurgunu! Avukat açıkladı- 40-45 kişi başvurdu İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu'nun 23 Nisan tepkisine yanıt Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te ayakta alkışlanan '23 Nisan' konuşması! Tribünden atlayan köpek yarışı birinci bitirdi! Tribünden atlayan köpek yarışı birinci bitirdi!