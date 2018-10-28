Asker uğurlaması yapan grupla polis arasında arbede
28 Ekim 2018 10:30
Asker uğurlaması yapan grupla polis arasında arbede
İstanbul Arnavutköy’de asker uğurlaması yapan bir grup ile kendilerini trafik güvenliğini tehlikeye atmama konusunda uyaran polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri, biber gazı ile müdahale ettiği gençlerden bazılarını gözaltına aldı.Olay, gece saat 01.00 sıralarında Arnavutköy’de meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlamak için mahalle aralarında tur atan ve trafiği...