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  3. 09 Haziran 2020 16:20

Asker uğurlamasında skandal görüntüler

Ankara'da, koronavirüs tehlikesine rağmen asker eğlencesi yapan bir grup, pompalı tüfek ve tabanca ile havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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