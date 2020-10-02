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  3. 02 Ekim 2020 12:00

Asker uğurlamasından skandal görüntüler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde asker uğurlamasında yaşananlar görenlere "koronavirüs bizim ilçemize uğramadı herhalde" dedirtti.

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