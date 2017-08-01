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  3. 01 Ağustos 2017 21:15

Asker yolunda kahreden ölüm

Ailesiyle birlikte Ankara’daki birliğine teslim olmak için yola çıkan Kazım Kılıç’ın bulunduğu otomobil bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada Kazım Kılıç’ın dedesi Süleyman Şahin hayatını kaybetti.

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