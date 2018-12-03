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  3. 03 Aralık 2018 22:40

Askerde tartışma yaratan görüntü

Sivas'taki bir askeriyede çekilen görüntüler sosyal medyada olay yarattı.

Bilgin Pro
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