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  3. 12 Haziran 2017 07:45

Askerden, HDPli vekile, Ben senin için değil, bu bayrak için ölürüm" cevabı

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün güvenlik güçleri ile tartışmasında,noktada görevli askeri personel," Ben senin için değil,bu bayrak için ölürüm" diye cevap verdi.

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