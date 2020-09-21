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  3. 21 Eylül 2020 17:20

Askerden kalma mıntıka temizliği hastalığına yakalanan Murat Bayar öldü

Zonguldak’ta yaşayan, askerden kalma mıntıka temizliği hastalığına yakalanan 46 yaşındaki Murat Bayar, trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Türk Tabipleri Birliği'nden korkutan Covid-19 raporu: Salgın yönetilemiyor, fırtına kapıda
Türk Tabipleri Birliği'nden korkutan Covid-19 raporu: Salgın yönetilemiyor, fırtına kapıda
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Haciz gelince kendisini yakmaya kalktı
Haciz gelince kendisini yakmaya kalktı
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Bakan Akar'dan Yunanistan ile görüşme öncesi kritik açıklama
Bakan Akar'dan Yunanistan ile görüşme öncesi kritik açıklama
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Karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalışan sanığa hapis cezası istemi
Karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalışan sanığa hapis cezası istemi
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Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için annesini katletti!
Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için annesini katletti!
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Antalya-Kazan uçağında ortalık karıştı
Antalya-Kazan uçağında ortalık karıştı
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