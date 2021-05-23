Anasayfa Video Galeriler Gündem Askere gitmeye hazırlanan genç kılıçla öldürüldü Askere gitmeye hazırlanan genç kılıçla öldürüldü 23 Mayıs 2021 Pazar Saat: 12:21 Mersin'in Silifke ilçesinde askere gitmeye hazırlanan 20 yaşındaki genç, kavga sırasında kılıçla öldürüldü. Olayla ilgili 8 kişi tutuklanırken, dehşete düşüren kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60aa1e8c3a69ec67ca5003f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eurovision 2021'de uyuşturucu skandalı Antalya'da sazlık alanda korkutan yangın Metrobüste tükürüklü kavga: ''Karşımda böyle oturamazsın'' İstanbul'da korku dolu saatler... Bileklerini kesip rehin aldı Sedat Peker'den 7. video: Soylu'nun ''iç çamaşırı'' sözlerine yanıt verdi Kırmızı ışıkta duramayan araç yayaları biçti: Ölü ve yaralılar var Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı sirenli İstanbul turu: Açıklama gecikmedi Sultangazi ve Bayrampaşa'da kısıtlamaya rağmen asker eğlencesi Şanlırurfa ve Mardin'de devasa kum fırtınası etkili oldu