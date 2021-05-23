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Askere gitmeye hazırlanan genç kılıçla öldürüldü

Mersin'in Silifke ilçesinde askere gitmeye hazırlanan 20 yaşındaki genç, kavga sırasında kılıçla öldürüldü. Olayla ilgili 8 kişi tutuklanırken, dehşete düşüren kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

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