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Askeri araç devrildi: 3 yaralı

Hakkari'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 asker yaralandı.

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