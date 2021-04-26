Anasayfa Video Galeriler Gündem Askeri araç devrildi: 3 yaralı Askeri araç devrildi: 3 yaralı 26 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 14:46 Hakkari'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 asker yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6086a80531e19a705d4cef07" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Vebitcoin'in sahibinin dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı Teşkilat’ta plan tıkır tıkır işledi, Fadi panikte! ''Kocam beni öldürecek'' deyip kaçmıştı; kurtarıldı! 36 yılda tedirgin eden değişim! Uydu görüntülerine yansıdı Çocuk gelin kavgası kamerada ''Kocam beni öldürecek'' deyip kaçmıştı; kurtarıldı! Nihat Hatipoğlu canlı yayında ne diyeceğini bilemedi! Öğretmenin ''yanlış yapmışsın'' dediği resim viral oldu Kalabalığın arasına dalan aracı, uçan tekme atarak durdurdu