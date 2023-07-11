Anasayfa Video Galeriler Gündem Askeri araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var Askeri araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var 11 Temmuz 2023 Salı Saat: 12:45 Van’da bir askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 asker ise yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ad24b4355e521fc9552983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçeli'den emekliye seyyanen zam çağrısı İstanbul'da aile içi miras vahşeti: 4 kişi öldürüldü! İstanbul'da sapık hırsız alarmı! Suç üstü görüntülendi İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Suriyeli kiracı dehşeti! Aile boyu saldırdılar: 5 yaralı, 4 gözaltı var! İzmir’de vahşet- Köpeği tekmeleyerek öldürdü İstanbul'da korku dolu gece! Alevler geceyi gündüze çevirdi Sağanak yağış sonrası fabrikada can pazarı İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını