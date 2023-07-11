  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Askeri araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Askeri araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Van’da bir askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 asker ise yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bahçeli'den emekliye seyyanen zam çağrısı
İstanbul'da aile içi miras vahşeti: 4 kişi öldürüldü!
İstanbul'da sapık hırsız alarmı! Suç üstü görüntülendi
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Suriyeli kiracı dehşeti! Aile boyu saldırdılar: 5 yaralı, 4 gözaltı var!
İzmir’de vahşet- Köpeği tekmeleyerek öldürdü
İstanbul'da korku dolu gece! Alevler geceyi gündüze çevirdi
Sağanak yağış sonrası fabrikada can pazarı
İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını