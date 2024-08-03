Anasayfa Video Galeriler Gündem Askeri helikopter pirinç tarlasına indi Askeri helikopter pirinç tarlasına indi 03 Ağustos 2024 Cumartesi Saat: 13:31 ABD'ye ait askeri helikopter, motor arızası nedeniyle Japonya'da bir pirinç tarlasına acil iniş yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ae071d8052a38ea3071aa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Denize girenleri bekleyen gizli tehlike: ''Rip akıntısı'' Gereği yapıldı: Meyhanede 3 kadına kabusu yaşatanlar yakalandı Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den büyük başarı: Finale yükseldi Muğla'da orman yangını İstanbulluların gözde tatil yeri tıklım tıklım: Nüfus 33 binden 350 bine çıktı İlaçlama yapılan binada 9 kişi hastanelik oldu ''Abdulhamid Han'' yeni görev yerine ulaştı Midesinde 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Ücretsiz olarak tek tıkla öğrenin