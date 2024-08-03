  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Askeri helikopter pirinç tarlasına indi

Askeri helikopter pirinç tarlasına indi

ABD'ye ait askeri helikopter, motor arızası nedeniyle Japonya'da bir pirinç tarlasına acil iniş yaptı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Denize girenleri bekleyen gizli tehlike: ''Rip akıntısı''
Denize girenleri bekleyen gizli tehlike: ''Rip akıntısı''
Gereği yapıldı: Meyhanede 3 kadına kabusu yaşatanlar yakalandı
Gereği yapıldı: Meyhanede 3 kadına kabusu yaşatanlar yakalandı
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den büyük başarı: Finale yükseldi
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den büyük başarı: Finale yükseldi
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
İstanbulluların gözde tatil yeri tıklım tıklım: Nüfus 33 binden 350 bine çıktı
İstanbulluların gözde tatil yeri tıklım tıklım: Nüfus 33 binden 350 bine çıktı
İlaçlama yapılan binada 9 kişi hastanelik oldu
İlaçlama yapılan binada 9 kişi hastanelik oldu
''Abdulhamid Han'' yeni görev yerine ulaştı
''Abdulhamid Han'' yeni görev yerine ulaştı
Midesinde 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Midesinde 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Ücretsiz olarak tek tıkla öğrenin
Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Ücretsiz olarak tek tıkla öğrenin