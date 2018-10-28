Askeri kaynaklar: Teröristlerin açtığı ateşe karşılık verildi
28 Ekim 2018 16:10
Askeri kaynaklar: Teröristlerin açtığı ateşe karşılık verildi
Askeri kaynaklar, Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG hedeflerinden açılan ateşe obüs atışlarıyla karşılık verildiğini duyurdu. Askeri kaynaklar, Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG hedeflerinden sınır birliklerine açılan ateşe, meşru müdafaa hakkı kapsamında karşılık verildiğini, tespit edilen teröristlere yönelik obüs atışı yapıldığını belirtti....