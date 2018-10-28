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  3. 28 Ekim 2018 16:10

Askeri kaynaklar: Teröristlerin açtığı ateşe karşılık verildi

Askeri kaynaklar, Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG hedeflerinden açılan ateşe obüs atışlarıyla karşılık verildiğini duyurdu. Askeri kaynaklar, Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG hedeflerinden sınır birliklerine açılan ateşe, meşru müdafaa hakkı kapsamında karşılık verildiğini, tespit edilen teröristlere yönelik obüs atışı yapıldığını belirtti....

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