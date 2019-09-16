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  3. 16 Eylül 2019 13:05

Askeri okul öğrencilerinin aileleri de AK Parti önünde eylem başlattı

Diyarbakır'daki HDP binası önünde oturma eylemine başlamasının ardından, FETÖ iddiasıyla tutuklanan askeri öğrencilerin aileleri de İstanbul'daki AK Parti binası önünde eyleme başladı.

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Çobanbey'deki bombalı saldırı kamerada: 12 ölü
Çobanbey'deki bombalı saldırı kamerada: 12 ölü
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Akçakale’de helikopter, Telabyad’da iş makinesi hareketliliği
Akçakale’de helikopter, Telabyad’da iş makinesi hareketliliği
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Ağrı'da Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılar tehlike altında
Ağrı'da Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılar tehlike altında
Video Galeri
CHP önünde oturma eylemi
CHP önünde oturma eylemi
Video Galeri
AK Parti binası önünde eyleme yaka paça gözaltı
AK Parti binası önünde eyleme yaka paça gözaltı
Video Galeri
Göcek'te dehşet! Lüks yat yandı, 1 kişi öldü yaralılar var...
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