  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 21 Haziran 2019 13:05

Askeri yasak bölgede yakalandı

Edirne'de askeri yasak bölge sınırları içerisindeki nehirde kano ile seyreden şüpheli kişi yakalandı. Karaya çıkarılan bu kişi bir sosyal proje kapsamında çeşitli ülkelerde kano turu yaptığını belirtti.

Video Galeri
Haliç Tersanesi bilim merkezi olacak
Haliç Tersanesi bilim merkezi olacak
Video Galeri
Sel çocuğu böyle sürükledi
Sel çocuğu böyle sürükledi
Video Galeri
Beyaz altın tarlaları havadan görüntülendi
Beyaz altın tarlaları havadan görüntülendi
Video Galeri
ABD’de yumurta şeklindeki robot polis devriye gezdi
ABD’de yumurta şeklindeki robot polis devriye gezdi
Video Galeri
Karaman’da yaşanan sel anı cep telefonuna yansıdı
Karaman’da yaşanan sel anı cep telefonuna yansıdı
Video Galeri
Alman turistin yardımına Rizeli gençler yetişti
Alman turistin yardımına Rizeli gençler yetişti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM