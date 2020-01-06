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  3. 06 Ocak 2020 14:00

Askeri yurda saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Libya’da darbeci General Halife Hafter’e bağlı savaş uçaklarının, Trablus’un güneyindeki El-Hadbe bölgesinde bulunan askeri okulun yurduna düzenlediği saldırının görüntüleri yayınlandı.

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