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  3. 17 Haziran 2017 00:15

Askerler hastaneye kaldırıldı

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında besin zehirlenmesi şüphesiyle yaklaşık 50 askerin hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

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İftar sofraları Kiraz Bahçesi’nde kuruldu
İftar sofraları Kiraz Bahçesi’nde kuruldu
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Londrada yangın protestosu
Londrada yangın protestosu
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Minibüsü çamura batan vatandaşa vekiller yardım etti
Minibüsü çamura batan vatandaşa vekiller yardım etti
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Yusuf Ömürlü Camii Cuma namazında ibadete açıldı
Yusuf Ömürlü Camii Cuma namazında ibadete açıldı
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Zabıtalar dereye kan döken kişiyi dedektif gibi çalışıp buldu
Zabıtalar dereye kan döken kişiyi dedektif gibi çalışıp buldu
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Dr. Mustafa Aydın: “16 Nisan Türkiyede bir dönüm noktası olmuştur”
Dr. Mustafa Aydın: “16 Nisan Türkiyede bir dönüm noktası olmuştur”