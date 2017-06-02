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  3. 02 Haziran 2017 12:15

Askerlerin hayatını kurtaracak taşınabilir buluş

İzmir'de üniversite öğrencileri; askeri personeli izlemeye imkan tanıyan, sağlık durumlarını anlık takip ederek kritik durumlarda geri bildirimde bulunan taşınabilir bir cihaz geliştirdi.

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