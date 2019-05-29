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IRAK'IN KUZEYİNDEN ACI HABER: 2 ASKERİMİZ ŞEHİT
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  3. 29 Mayıs 2019 16:10

Askerlik düzenlemesi bayramdan sonra Salı günü ele alınacak

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, “Mecliste ortak kararla askerlik sisteminde köklü değişiklik getiren düzenlemeyi bayramdan sonra Salı günü ele alma kararı aldık” dedi. Bostancı, TBMM’de askerlik yasasının bayramdan sonra Salı günü gündeme alınacağını belirterek, “1927’den beri yürürlükte olan düzenlemede radikal bir değişikliğe gidiyoruz. Bu noktada partiler olumlu kanaate sahip ancak...

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