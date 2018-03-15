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  3. 15 Mart 2018 07:25

Aslan Mehmetçik

Jandarma Genel Komutanlığı, ''Aslan Mehmetçik'' şiirini Zeytin Dalı Harekatı için marş şeklinde yeniden besteledi.

Bilgin Pro
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