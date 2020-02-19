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  3. 19 Şubat 2020 19:20

Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu sevgili mi ?

Murat Boz ile 3 yıl süren ilişkisini sonlandıran Aslı Enver'in ismi Uraz Kaygılaroğlu ile anılmaya başladı. İkilinin ilişkisi iki kez yemeğe çıktıktan sonra bitti.

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