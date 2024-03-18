Anasayfa Video Galeriler Gündem Asrın felaketi sonrası deprem bölgesinde beklenen hasat başladı Asrın felaketi sonrası deprem bölgesinde beklenen hasat başladı 18 Mart 2024 Pazartesi Saat: 12:45 Güncelleme: 18 Mart 2024 Pazartesi 12:45 Asrın felaketinin vurduğu ve 55 bine yakın canımızı yitirdiğimiz 11 ilimizden biri olan Hatay'da şifa kaynağı olan ve kilosu 50 TL'den satılan mucize sebzenin hasadı başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f80d4e6f9405eae109e2b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 4 ilde kripto para vurgunu; 1'i asker 8 gözaltı Taksim'de kıskanç kadın dehşeti: Aldatılırken yakalandı ortalığı birbirine kattı Hobi diye başlamıştı, şimdi metrelerce yüksekte 2+1 sıra dışı bir evi var Barajlar doldu ama... Uzmanlar ''görünmeyen'' tehlikeyi açıkladı Define avcıları hayalet köyü talan etti! 400 yıllık köy bu hale geldi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde binlerce işçi eylemde Seçime 12 gün kala bir mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 4 yaralı Ankara-Tatvan turistik treni biletleri satışa çıktı İstanbul'da panik anları! 19 işçi mahsur kaldı