  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Asrın felaketi sonrası deprem bölgesinde beklenen hasat başladı

Asrın felaketi sonrası deprem bölgesinde beklenen hasat başladı

Güncelleme:

Asrın felaketinin vurduğu ve 55 bine yakın canımızı yitirdiğimiz 11 ilimizden biri olan Hatay'da şifa kaynağı olan ve kilosu 50 TL'den satılan mucize sebzenin hasadı başladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
4 ilde kripto para vurgunu; 1'i asker 8 gözaltı
4 ilde kripto para vurgunu; 1'i asker 8 gözaltı
Taksim'de kıskanç kadın dehşeti: Aldatılırken yakalandı ortalığı birbirine kattı
Taksim'de kıskanç kadın dehşeti: Aldatılırken yakalandı ortalığı birbirine kattı
Hobi diye başlamıştı, şimdi metrelerce yüksekte 2+1 sıra dışı bir evi var
Hobi diye başlamıştı, şimdi metrelerce yüksekte 2+1 sıra dışı bir evi var
Barajlar doldu ama... Uzmanlar ''görünmeyen'' tehlikeyi açıkladı
Barajlar doldu ama... Uzmanlar ''görünmeyen'' tehlikeyi açıkladı
Define avcıları hayalet köyü talan etti! 400 yıllık köy bu hale geldi...
Define avcıları hayalet köyü talan etti! 400 yıllık köy bu hale geldi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde binlerce işçi eylemde
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde binlerce işçi eylemde
Seçime 12 gün kala bir mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 4 yaralı
Seçime 12 gün kala bir mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 4 yaralı
Ankara-Tatvan turistik treni biletleri satışa çıktı
Ankara-Tatvan turistik treni biletleri satışa çıktı
İstanbul'da panik anları! 19 işçi mahsur kaldı
İstanbul'da panik anları! 19 işçi mahsur kaldı