Asrın felaketi sonrası deprem bölgesinde beklenen hasat başladı

Asrın felaketinin vurduğu ve 55 bine yakın canımızı yitirdiğimiz 11 ilimizden biri olan Hatay'da şifa kaynağı olan ve kilosu 50 TL'den satılan mucize sebzenin hasadı başladı.

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