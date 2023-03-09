  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Asrın felaketi sonrası internette tepki çeken ''diploma'' ilanları

Asrın felaketi sonrası internette tepki çeken ''diploma'' ilanları

Güncelleme:

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde yıkılan binalarda ruhsatlandırma, yapı denetimi ve işçilikteki aksaklıkların fark edilmesinin ardından farklı illerde yaşayanlar da oturdukları binanın depreme dayanıklılığını sorgulamaya başladı. Depreme dirençli kentler ve yapılar oluşturulması bilinciyle farkındalığın arttığı süreçte internet ortamındaki ilan sitelerinde 'kiralık diploma' duyuruları...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Abdi İpekçi suikastı faili Mehmet Ali Ağca ortaya çıktı
Havalimanında unutulan 5 kamyon dolusu eşya satışa çıkarılacak
Elektrikli motosikletşn pili bomba gibi patladı
İstnabul'da Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara gözaltı
İstanbul'da gece yarısı korkutan yangın! Köşk alevler içinde kaldı
Depremin şiddetini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı
Ben Hızırım deyip üç üniversite bitirmiş vatandaşı dolandırdı
Malatya'da 5 katlı bina çöktü
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi boşaltıldı