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Asrın felaketinde 50 saniye ayrıntısı! Yıkım ve ölüm böyle geldi

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7’lik ilk depremde kırılan fayın çok uzun olması nedeniyle yaklaşık 50 saniye sonra İskenderun ve Hatay civarında büyük enerji boşalımları yaşandığı belirlendi.

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