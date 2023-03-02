Anasayfa Video Galeriler Gündem Asrın felaketinde 50 saniye ayrıntısı! Yıkım ve ölüm böyle geldi Asrın felaketinde 50 saniye ayrıntısı! Yıkım ve ölüm böyle geldi 02 Mart 2023 Perşembe Saat: 10:50 Güncelleme: 02 Mart 2023 Perşembe 10:50 Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7’lik ilk depremde kırılan fayın çok uzun olması nedeniyle yaklaşık 50 saniye sonra İskenderun ve Hatay civarında büyük enerji boşalımları yaşandığı belirlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6400554492e1284da83369f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremde evi yıkılan depremzede artık burada yaşıyor SpaceX 4 kişiyi daha uzaya taşıdı Trafik magandalarının otoban yarışı böyle bitti! O anlar kamerada ''Enkazdan çığlık sesi geldi'' ihbarı alarma geçirdi Denizde korku dolu anlar! Feribotta yangın çıktı Fay hattının başlangıcındaki arazide oluşan devasa yarıklar dronla görüntülendi İstanbul'da korku dolu gece! Otomobil alev topuna döndü İstanbul'da ''hükümet istifa'' protestosu! Polis müdahale etti İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'nın ''adaylık'' sorusuna dikkat çeken yanıt