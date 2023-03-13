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Asrın felaketinde can kaybında büyük artış

İçişleri Bakanı Soylu, depremlerde can kaybının 48 bin 448'e yükseldiğini açıkladı.

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