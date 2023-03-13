Anasayfa Video Galeriler Gündem Asrın felaketinde can kaybında büyük artış Asrın felaketinde can kaybında büyük artış 13 Mart 2023 Pazartesi Saat: 14:40 İçişleri Bakanı Soylu, depremlerde can kaybının 48 bin 448'e yükseldiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640f0ba92fb21c127363b443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evleri teğet geçen fayın yarattığı yıkım kamerada Deprem bölgesinde ilginç anlar; valiyi alnından öptü Erdoğan, deprem bölgesinde protesto edildi Deprem bu binayı yıkamadı ama.... Gören gözlerine inanamıyor! Kış geri döndü! Mart ayında kar sürprizi AK Parti'den 3 dönem kuralı açıklaması Wi-Fi şifresini paylaşanlara kötü haber Seçim takviminin başlangıç tarihi belli oldu Beklenen büyük İstanbul depremi için bir uyarı daha