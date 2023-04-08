Anasayfa Video Galeriler Gündem Asrın felaketinde yıkılan binaların karot örnekleri ortaya çıktı Asrın felaketinde yıkılan binaların karot örnekleri ortaya çıktı 08 Nisan 2023 Cumartesi Saat: 12:30 Güncelleme: 08 Nisan 2023 Cumartesi 13:13 Kahramanmaraş ve çevresinde büyük yıkıma neden olan depremlerde yerle bir olan binaların enkazlarından alınan karot örnekleri asrın felaketinin göz göre göre geldiğini bir kez daha ortaya çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64313432084a125cc03a2ca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 milyon kişi mağdur: Meslekleri yüzünden oy kullanamıyorlar! AK Parti'den çok konuşulacak Muharrem İnce açıklaması 9 yaşındaki kız çocuğunun katledildiği ev kundaklandı ''75 kilometrelik fay 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek'' Nisan ayında kar sürprizi! O ilimiz yeni güne bembeyaz başladı Oto galerisi değil, deprem mezarlığı galerisi! Evin içinden geçen fay hattı, evi ikiye böldü Fatih Portakal'dan AK Partili milletvekili taklidi Gülersen Kaybedersin'deki ''hükümet'' sorusu sosyal medyada gündem oldu