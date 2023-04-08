Asrın felaketinde yıkılan binaların karot örnekleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş ve çevresinde büyük yıkıma neden olan depremlerde yerle bir olan binaların enkazlarından alınan karot örnekleri asrın felaketinin göz göre göre geldiğini bir kez daha ortaya çıkardı.

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