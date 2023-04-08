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  4. Asrın felaketinde yıkılan binaların karot örnekleri ortaya çıktı

Asrın felaketinde yıkılan binaların karot örnekleri ortaya çıktı

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Kahramanmaraş ve çevresinde büyük yıkıma neden olan depremlerde yerle bir olan binaların enkazlarından alınan karot örnekleri asrın felaketinin göz göre göre geldiğini bir kez daha ortaya çıkardı.

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