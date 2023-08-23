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  4. Asrın felaketinden aylar sonra ortaya çıkan korkunç gerçek

Asrın felaketinden aylar sonra ortaya çıkan korkunç gerçek

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin vurduğu Malatya'da 4 ilçenin zemininin kaydığı tespit edildi.

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