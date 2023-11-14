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Asrın felaketinden kurtuldu, husumetlisinden kurtulamadı

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Kahramanmaraş depremlerinin ardından memleketi Tokat'a dönen şahıs, husumetlisi tarafından arabayla ezildi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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