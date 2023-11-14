Anasayfa Video Galeriler Gündem Asrın felaketinden kurtuldu, husumetlisinden kurtulamadı Asrın felaketinden kurtuldu, husumetlisinden kurtulamadı 14 Kasım 2023 Salı Saat: 09:55 Güncelleme: 14 Kasım 2023 Salı 09:55 Kahramanmaraş depremlerinin ardından memleketi Tokat'a dönen şahıs, husumetlisi tarafından arabayla ezildi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655319dc367e8c616a2726a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hamas, İsrail tanklarını vurduğu anları paylaştı İsrail, mülteci kampını bir kez daha vurdu Aldatıldığını düşünen koca dehşet saçtı: 3 ölü İstanbul'da gün batımı... Ortaya çıkan manzara hayran bıraktı Yerli İHA AKSUNGUR bir ilki daha başardı İçişleri'nden deniz altı uyuşturucu operasyonu Türk imama Mekke'de gözaltı Vizontele filminin o sahnesi gerçek oldu: Baba akü yok! Madeni para getirine ekmek bedava!