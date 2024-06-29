Asrın felaketinden kurtuldu, LGS birincisi oldu

Kahramanmaraş'ta yaşayan ve ‘Astın Felaketi' olarak nitelendirilen depremlere Ebrar Sitelerinde yakalanan Efe Talha Palabıyık, büyük bir başarıya imza atarak LGS Türkiye Birincisi oldu.

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