  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da ilginç görüntü

Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da ilginç görüntü

Güncelleme:

Hatay'da 30 yıldır güvercin besleyen bir vatandaş 5 katlı apartmanın çatısına vinçle konteyner koydurdu. Uzun uğraşlar sonucu istenen yere yerleştirilebilen konteyner, ilginç bir görüntü oluşturdu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye bugün de minik Hazar'a ağlıyor
Türkiye bugün de minik Hazar'a ağlıyor
Bebek katili Öcalan şimdi de ''Misak-ı Millici'' oldu!
Bebek katili Öcalan şimdi de ''Misak-ı Millici'' oldu!
İki kız çocuğu minik köpeği severken öldürdü
İki kız çocuğu minik köpeği severken öldürdü
Türkiye'nin 81 ilinde geçerli Türkiye Kart devri başladı
Türkiye'nin 81 ilinde geçerli Türkiye Kart devri başladı
65 yıllık dede mesleği teknolojiye karşı... Tanesi 2 bin 500 TL'den başlıyor
65 yıllık dede mesleği teknolojiye karşı... Tanesi 2 bin 500 TL'den başlıyor
Tazminatını vermeyen patronunu vurdu
Tazminatını vermeyen patronunu vurdu
Tam 2 bin yıldır ayaktaki gizemli Kızıl Kule'nin sırrı çözüldü
Tam 2 bin yıldır ayaktaki gizemli Kızıl Kule'nin sırrı çözüldü
Filipinler’de kabus: Ölü sayısı 120'yi de aştı
Filipinler’de kabus: Ölü sayısı 120'yi de aştı
Kansere karşı koruyan ''Süper Besin'' üretiminde de, tüketiminde de büyük patlama
Kansere karşı koruyan ''Süper Besin'' üretiminde de, tüketiminde de büyük patlama