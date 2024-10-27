Anasayfa Video Galeriler Gündem Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da ilginç görüntü Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da ilginç görüntü 27 Ekim 2024 Pazar Saat: 15:01 Güncelleme: 27 Ekim 2024 Pazar 15:01 Hatay'da 30 yıldır güvercin besleyen bir vatandaş 5 katlı apartmanın çatısına vinçle konteyner koydurdu. Uzun uğraşlar sonucu istenen yere yerleştirilebilen konteyner, ilginç bir görüntü oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671e2b949daa19851e021e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye bugün de minik Hazar'a ağlıyor Bebek katili Öcalan şimdi de ''Misak-ı Millici'' oldu! İki kız çocuğu minik köpeği severken öldürdü Türkiye'nin 81 ilinde geçerli Türkiye Kart devri başladı 65 yıllık dede mesleği teknolojiye karşı... Tanesi 2 bin 500 TL'den başlıyor Tazminatını vermeyen patronunu vurdu Tam 2 bin yıldır ayaktaki gizemli Kızıl Kule'nin sırrı çözüldü Filipinler’de kabus: Ölü sayısı 120'yi de aştı Kansere karşı koruyan ''Süper Besin'' üretiminde de, tüketiminde de büyük patlama