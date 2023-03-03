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Asrın felaketinin yaşandığı ana dair yeni görüntü

Kahramanmaraş depremine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Kahramanmaraş’ın merkez üssü Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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