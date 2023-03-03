Anasayfa Video Galeriler Gündem Asrın felaketinin yaşandığı ana dair yeni görüntü Asrın felaketinin yaşandığı ana dair yeni görüntü 03 Mart 2023 Cuma Saat: 08:50 Kahramanmaraş depremine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Kahramanmaraş’ın merkez üssü Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64018a9c3c1b704fe2657107" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gören ''hasar var ama yıkılmamış'' dedi ama korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı Akşener'den gece yarısı zirvesi sonrası ilk açıklama Deprem bölgesinde tedirginlik oluşturan görüntü Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi Beşiktaş 120 yaşında... Depremden kaçanların adresi olacak! Bu ilimizde fay hattı yok Depremler sonrası şok iddia: Onlarca mezar kayıp! Son araştırmalar ortaya çıkardı... Denizin altından çok sayıda yeni fay çıktı Enkaz altındaki depremzededen küfür yiyen hemşire: ''Hiç bu kadar mutlu olmamıştım''