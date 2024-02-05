Anasayfa Video Galeriler Gündem Asrın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı Asrın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı 05 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 16:50 Güncelleme: 05 Şubat 2024 Pazartesi 16:50 Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c0e7bfa4d86c2295048b33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sözleşmeli sağlık personeli teklifi Meclis'e sunuldu AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum: ''Trafik çilesini ortadan kaldıracağız'' MHP seçim beyannamesini açıkladı 60 bin TL maaşla işçi bulamadı, ''elinin hamuruyla olmaz'' diyenlere inat işçi oldu Senden Önce için geri sayım! Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın sauna pozu olay oldu! Asrın felaketiyle ilgili şoke eden ayrıntı! Bir yıl sonra ortaya çıktı İstanbul'da genç müzisyene saldırı: Nişanlısının kollarında can verdi Türkiye'deki salgının sebebi bulundu! Hastaneye başvurular yüzde 75 azaldı Vaşak ilk kez bu kadar net görüntülendi! Adeta kameralara poz verdi