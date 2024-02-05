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Asrın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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