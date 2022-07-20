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Assos'daki tesisler 15 ay sonra hizmete açıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos Antik Limanı'ndaki turistik tesisler, ''afet bölgesi'' ilanıyla yamaçtaki büyük kayaların ıslah çalışmalarının ardından 15 ay sonra hizmete açıldı.

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