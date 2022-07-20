Anasayfa Video Galeriler Gündem Assos'daki tesisler 15 ay sonra hizmete açıldı Assos'daki tesisler 15 ay sonra hizmete açıldı 20 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 17:45 Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos Antik Limanı'ndaki turistik tesisler, ''afet bölgesi'' ilanıyla yamaçtaki büyük kayaların ıslah çalışmalarının ardından 15 ay sonra hizmete açıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d815044adcfd3acf379bd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında olduğunu bilmiyordu: Ekonomi programında iç çamaşırlı adam sürprizi Yunan sahil güvenlik ekipleri Türk İHA'sına böyle yakalandı İstilacı tırtıllar İstanbul'da! Çiftçiler istilacı tırtıllar için doğal afet talep etti Canlı yayına damga vuran ''ekonomi'' kavgası: ''TÜİK'e inanmıyorum, ben yaşıyorum!'' Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Putin ''yürüyemedi'' Fabrikada üzerine kimyasal dökülen 3 işçi yaralandı İstanbul'un ''tatil'' çöpü 1.200 tonu aştı! Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı İstanbul'un yıldızı oldu: Ayda 2 milyon test sonuçlandırılıyor