Anasayfa Video Galeriler Gündem Assos'tan kahreden kareler: 43 futbol sahası büyüklüğünde alan küle döndü Assos'tan kahreden kareler: 43 futbol sahası büyüklüğünde alan küle döndü 27 Haziran 2024 Perşembe Saat: 15:41 Güncelleme: 27 Haziran 2024 Perşembe 15:41 Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı'nı da etkileyen yangında 43 futbol sahası büyüklüğünde alan zarar gördü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667d5e0faf6fa31a07065553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aquaparkta korkunç olay: 1 kişi hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kız ağır yaralandı Mardin'in 5 ilçesinden alevler yükseldi İstanbul Bahçelievler'de bir bina da daha çökme meydana geldi Termometreler 49 dereceyi gösterdi; 6 günde yüzlerce kişi öldü Yönetmen devam dedi; ünlü şarkıcı kamera önünde nöbet geçirdi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Kiracı evi onlarca kedi ölüsü bırakarak tahliye etti İstanbul'da gizemli keşif: Kazı çalışmasında ortaya çıktı Alternatif olsun diye başladılar, şimdi yüzlerce aileye gelir kapısı oldu