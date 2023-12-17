Anasayfa Video Galeriler Gündem Astım, bronşit ve KOAH hastaları bu mağaraya akın ediyor Astım, bronşit ve KOAH hastaları bu mağaraya akın ediyor 17 Aralık 2023 Pazar Saat: 12:45 Güncelleme: 17 Aralık 2023 Pazar 12:45 Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 2 yıl önce açılan Tuz Terapi Merkezi, şifa arayan astım, bronşit, KOAH hastalarının akınına uğruyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657ec34314b6cb82e6089173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Göktaş'tan atama müjdesi Ankara'da doğal gaz sızıntısı: Bir aile hastanelik oldu Yılbaşında Antalya'ya turist yağacak Uzaklaştırma kararı bitti, evini bastığı eşini katletti 7 yaşındaki kız çocuğu okulda hayatını kaybetti Düğün magandaları iş başında! Defalarca ateş ettiler 72 ilde ''Mercek'' operasyonu: Yüzlerce gözaltı var TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa attılar Atatürk 2 filminin fragmanı yayınlandı