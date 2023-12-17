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  4. Astım, bronşit ve KOAH hastaları bu mağaraya akın ediyor

Astım, bronşit ve KOAH hastaları bu mağaraya akın ediyor

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 2 yıl önce açılan Tuz Terapi Merkezi, şifa arayan astım, bronşit, KOAH hastalarının akınına uğruyor.

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