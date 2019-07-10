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PKK'YA AĞIR DARBE ! KUZEY IRAK'TA 15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
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  3. 10 Temmuz 2019 08:00

Astsubay dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı !

Adana'da, 3 ay önce evlendiği eşini ve kayınpederini öldürdüğü, kayınvalidesini de yaraladığı iddia edilen astsubay gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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