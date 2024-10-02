Anasayfa Video Galeriler Gündem At üstündeki kırbaçlı zorbaya gözaltı: Tatil yapan aile hayatlarının şokunu yaşadı At üstündeki kırbaçlı zorbaya gözaltı: Tatil yapan aile hayatlarının şokunu yaşadı 02 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 11:41 Kayseri'de yılkı atlarının fotoğrafını çekmek isteyen aileden para talep eden, atlarla önünü keserek tehdit eden 1'i çocuk 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fd072df68ee71bec092ab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremzedeler 3,5 yıl sonra villa tipi konutlarına kavuştu Bu listeye dikkat: Bakanlık ''sahteci markaları'' ifşa etti İstanbul'da FETÖ'nün hücre evine operasyon İstanbul'da 4 katlı apartmanda yangın Karadeniz'de deniz yine yolu yuttu İran'ın İsrail'i vurduğu füzeleri Türkiye'den çıplak gözle de görüldü Organize suçlular ''kuyu''ya düştü: Çok sayıda gözaltı var Uzayda tarihi keşif: Karbondioksit izleri tespit edildi Bahçeli, DEM Partililerle tokalaştı: ''Yeni bir döneme giriyoruz''