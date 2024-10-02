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  4. At üstündeki kırbaçlı zorbaya gözaltı: Tatil yapan aile hayatlarının şokunu yaşadı

At üstündeki kırbaçlı zorbaya gözaltı: Tatil yapan aile hayatlarının şokunu yaşadı

Kayseri'de yılkı atlarının fotoğrafını çekmek isteyen aileden para talep eden, atlarla önünü keserek tehdit eden 1'i çocuk 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

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