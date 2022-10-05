Anasayfa Video Galeriler Gündem At yarışında skandal! O anlar saniye saniye kamerada At yarışında skandal! O anlar saniye saniye kamerada 05 Ekim 2022 Çarşamba Saat: 14:50 Christophe Soumillon, yarış sırasında rakibi Rossa Ryan’a dirsek attı. Ryan hafif yaralanırken Soumillon 60 gün at binmeme cezası aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633d6f79f1457163660631b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak ortasında dehşet! Kafasından vurup kaçtılar Erdoğan'dan CHP'ye ''başörtüsü'' teklifi Tacizi engelleyenlere silahlı saldırıda karar verildi Arapça olarak AK Parti'ye oy vermeyi öğreten video olay oldu Selam verdiği kişinin saldırısına uğrayan kadın isyan etti İETT otobüsü ile lüks otomobil kafa kafaya çarpıştı Hatay'a meteor düştü! O anlar saniye saniye kamerada Şarkıcı Tuğba Özerk tek celsede boşandı Kadın polis memurunun cenazesi kaçırıldı iddiası