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  3. 06 Temmuz 2019 18:50

Ata Demirer’den kısa film tadında güldüren doğum günü klibi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada aşığı olan, 'Eyvah Eyvah’ filmini de burada çeken Ata Demirer, tekneyle açıldığı ada açıklarında 47'nci yaş günü için klip çekti.

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