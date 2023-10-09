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  4. Ata tohumları yeşerdi, dev mahsulleri görenler dönüp bir daha baktı

Ata tohumları yeşerdi, dev mahsulleri görenler dönüp bir daha baktı

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Sivas’ta ata tohumundan üretilen lahanaların hasadına başlandı. Büyüklüğü ile görenleri şaşırtan lahanaların ağırlığı 40 kiloya kadar ulaşabiliyor.

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