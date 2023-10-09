Anasayfa Video Galeriler Gündem Ata tohumları yeşerdi, dev mahsulleri görenler dönüp bir daha baktı Ata tohumları yeşerdi, dev mahsulleri görenler dönüp bir daha baktı 09 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 18:50 Güncelleme: 09 Ekim 2023 Pazartesi 18:50 Sivas’ta ata tohumundan üretilen lahanaların hasadına başlandı. Büyüklüğü ile görenleri şaşırtan lahanaların ağırlığı 40 kiloya kadar ulaşabiliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6524213ff6869972ab6b2c97" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Boşanma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 12 yaralı Balıkçının oltasına balık yerine bakın ne takıldı Tramvayın önüne düşen kadın hayatını kaybetti Arınç’tan videolu ''troll'' açıklaması Balıkçının oltasına balık yerine bakın ne takıldı Tanju Özcan’ın fotoğrafı çöpe atıldı Marketlerin dans şovcusu Nimet Hoca'nın dönüşü muhteşem oldu Marketten sucuk diye aldı, dışı sucuk içi ise bakın ne çıktı! Otobüste kadın yolculardan şoke eden küfür