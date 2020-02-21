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  3. 21 Şubat 2020 10:50

Atakan Kayalar: Gaipten sesler duyuyorum

Türkiye'nin gündemine oturan 10 yaşındaki Atalay Kayalar'ın konuk olduğu canlı yayında ''Gaipten sesler duyuyorum'' demesi herkesi şaşırttı.

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