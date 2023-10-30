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  4. Atanamayıp, iş bulamayınca ''diplomalı hıyarcı'' oldu

Atanamayıp, iş bulamayınca ''diplomalı hıyarcı'' oldu

Tokat'tın Turhal ilçesinde yaşayan Uğur Karahan, 2017 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra atanamayınca çiftçiliğe yöneldi. Hayali salatalık turşusu üreten bir fabrika kurmak.

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