Anasayfa Video Galeriler Gündem Atanamayıp, iş bulamayınca ''diplomalı hıyarcı'' oldu Atanamayıp, iş bulamayınca ''diplomalı hıyarcı'' oldu 30 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 14:20 Tokat'tın Turhal ilçesinde yaşayan Uğur Karahan, 2017 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra atanamayınca çiftçiliğe yöneldi. Hayali salatalık turşusu üreten bir fabrika kurmak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653f917eadc50c6e602a9383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TEM otoyolunda faciadan dönüldü! Korkunç kaza kamerada Sazan sarmalı dolandırıcıları kameralara böyle yakalandı Mehmetçik tacizci Yunan askerlerini böyle kovaladı İsrail hem Lübnan'ı hem Suriye'yi vurdu Husumetlisi sanıp vurduğu kişi başkası çıktı Ünlü şarkıcı eşini aldattı mı ? Dudak dudağa görüntüler olay oldu İstanbul'un burnunun dibinde su ararken gaz buldular Türkiye'nin yeşil cenneti cehenneme döndü... Düğün salonu deposunda yangın