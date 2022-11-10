Anasayfa Video Galeriler Gündem Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Görevden alındı Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Görevden alındı 10 Kasım 2022 Perşembe Saat: 13:15 Güncelleme: 10 Kasım 2022 Perşembe 13:15 İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde Ruhsat ve Denetim Müdürü S.Ö.'nün rüşvet aldığı iddia edilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine S.Ö.'nün görevden alındığı bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636ccf41bf1cb766bd591bb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Reha Muhtar babasının görüntülerini paylaşıp isyan etti Anıtkabir'de ''Her yer Tayyip, her yer Erdoğan'' tezahüratı tepki çekti Devletin zirvesi Anıtkabir'de Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu İzmir'de Ata'ya saygı nöbeti Piknik masasına gelen ayıyı tabure ile kovaladı Yer: İstanbul... Parkta birbiriyle yakınlaşan genç çift tepki çekti ABB'den 'ODTÜ Yolu' Açıklaması 6 yıldır kimse çözemiyor! Aradığı 1 lirayı bulana 11 bin lira ödül!