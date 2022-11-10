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  4. Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Görevden alındı

Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Görevden alındı

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İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde Ruhsat ve Denetim Müdürü S.Ö.'nün rüşvet aldığı iddia edilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine S.Ö.'nün görevden alındığı bildirildi.

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