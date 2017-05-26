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  3. 26 Mayıs 2017 20:15

Ataşehir, lüks rezidans önünde hareketli dakikalar

Ataşehir, lüks rezidans önünde hareketli dakikalar. Olay yerinde çok sayıda özel harekat polisi önlem aldı. İtfaiye ekipleri de hazır bekliyor.

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İstanbul'da lüks rezidansta hareketli dakikalar
İstanbul'da lüks rezidansta hareketli dakikalar
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