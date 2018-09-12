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  3. 12 Eylül 2018 22:20

Ataşehir’de el bombasına benzer cisim polisi alarma geçirdi

Ataşehir’de bir poşet içerisinde bulunan el bombasına benzeyen cisim polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından yapılan incelemenin ardından herhangi bir olumsuzluk olmadığı anlaşıldı. Olay, saat 21.00 sıralarında Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi Bingöl Sokak içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binaya gelen boyacılar bir poşet içerisinde el bombasına benzeyen demir...

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